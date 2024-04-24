Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств

Глава крымского Минздрава Константин Скорупский пообещал подать в отставку, если не будут решены проблемы с поставками лекарств для льготников. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, в 2024 году ведомство должно было закупить около 1,1 тыс. наименований препаратов для льготных программ. В настоящий момент закупили только 955 препаратов, 30 позиций уже поступили на склады, еще 50 — поставят до 15 мая, сообщил Скорупский.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — заключил он.

В начале февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Позднее он пообещал решить проблему к 22 апреля.