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Политика ,  
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Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств

Глава Минздрава Крыма допустил, что покинет пост из-за срыва поставок лекарств

Глава крымского Минздрава Константин Скорупский пообещал подать в отставку, если не будут решены проблемы с поставками лекарств для льготников. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

По его словам, в 2024 году ведомство должно было закупить около 1,1 тыс. наименований препаратов для льготных программ. В настоящий момент закупили только 955 препаратов, 30 позиций уже поступили на склады, еще 50 — поставят до 15 мая, сообщил Скорупский.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — заключил он.

Минздрав заявил об обеспеченности регионов жизненно важными лекарствами
Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

В начале февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Позднее он пообещал решить проблему к 22 апреля.

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Крым министр отставка лекарства
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