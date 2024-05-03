Белый хвост и свечение: кадры пролета неизвестного объекта над Украиной
Пользователи Сети заметили в небе над Украиной накануне неизвестный объект, который летел на очень большой высоте. За ним оставался длинный белый хвост, сам он ярко светился. О полете объекта сообщали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов страны.
Украинские СМИ выдвинули две версии произошедшего. Согласно первой, это явление было вызвано магнитными бурями и новыми вспышками на Солнце, писала «Страна». УНИАН уточняло, что в небе было видно вторую ступень носителя Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.
Компания SpaceX запустила два спутника с базы в Калифорнии 2 мая.
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