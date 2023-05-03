Суд приговорил журналиста «Осторожно Media» к ограничению свободы за надпись о Путине

Суд ограничил свободу журналисту из команды Собчак за надпись про Путина

Суд приговорил журналиста издания «Осторожно Media» Сергея Ерженкова к восьми месяцам ограничения свободы за надпись на памятнике Ленину в городе Касимове

Сергей Ерженков (Фото: sergey.erzhenkov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мировой суд Касимовского района Рязанской области приговорил журналиста «Осторожно Media» Сергея Ерженкова к восьми месяцам ограничения свободы за надпись с призывом к президенту России, сделанную 4 марта 2022 года на памятнике Ленину в рязанском Касимове, сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

«Ерженкову и активисту Сергею Скорееву запретили выезжать из Касимова и менять место жительства. Их признали виновными по делу о вандализме», — сообщила Собчак, уточнив, что Ерженков только снимал акцию.

По словам журналистки, прокурор просил приговорить обоих к ограничению свободы, поскольку, по его мнению, подсудимые нанесли ущерб государству, оскорбили президента, выразили неодобрение российской спецоперации и осквернили памятник.

Ерженков усомнился в выводах следствия, назвав процесс «абсурдом, который длится год». «Я признал вину, я не могу ни работать, ни обеспечить свою семью. Заслуженное наказание мы уже понесли, приезжая сюда каждый раз. Реставрационных работ до сих пор не проведено, памятник не восстановлен, статья о вандализме — политическая ширма», — заявил Ерженков в комментарии для Собчак. Он также снова заявил о том, что его пытали сотрудники правоохранительных органов. В рязанском УМВД опровергали информацию о противоправных действиях силовиков в отношении Ерженкова.

РБК направил запрос в Касимовский районный суд Рязанской области.

Решение суда касается инцидента в ночь на 5 марта 2022 года, когда на памятнике Ленину напротив администрации в рязанском Касимове появилась надпись с призывом к российскому президенту.

Суть акции журналист объяснял попыткой привлечь внимание к удручающему состоянию касимовских памятников.

Полиция и ранее задерживала Ерженкова. В середине октября его задержали около мобилизационного пункта в Твери, где он снимал репортаж об условиях содержания мобилизованных. «Полиция утверждает, что журналисты снимали объект, однако это неправда — их взяли спустя пять минут после приезда на место, они только-только достали камеры и не включали их и внутрь при этом не заходили», — заявила Собчак и сказала, что задержание ее сотрудников считает незаконным. Ерженков был автором многих документальных фильмов YouTube-канала «Осторожно, Собчак», включая работы про пытки в колониях.