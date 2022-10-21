Собчак: журналистов «Осторожно, новости» задержали у мобилизационного пункта в Твери

Собчак сообщила о задержании журналистов у пункта мобилизации в Твери

Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Полиция задержала журналистов «Осторожно, новости» Сергея Ерженкова и Евгения Теренова около мобилизационного пункта в Твери, когда они снимали репортаж об условиях содержания мобилизованных, сообщила в телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

По ее словам, корреспондент и оператор выполняли редакционное задание. Задержание произошло около мобилизационного пункта на Краснофлоткой набережной.

«Полиция утверждает, что журналисты снимали объект, однако это неправда — их взяли спустя пять минут после приезда на место, они только-только достали камеры и не включали их и внутрь при этом не заходили», — заявила Собчак.

По ее словам, Ерженкова и Теренова доставили в центральный отдел полиции в Твери, на место приехал «глава управления местной военной полиции Вооруженных сил России».

Задержание сотрудников журналистка считает незаконным. «Мы требуем их немедленного освобождения и расцениваем это как намеренно созданное препятствие журналистской деятельности», — написала Собчак.

Позже Собчак рассказала, что журналистов отпустили после проверки документов.

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