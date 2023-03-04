Сестру «последнего крестного отца» Италии арестовали за содействие мафии

Сестра недавно заключенного в тюрьму босса «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро Розалия арестована за содействие мафии. Об этом сообщает Notizie Oggi со ссылкой на следователей.

По версии следствия, сестра Денаро помогала ему избежать тюрьмы в течение 30 лет и выступала в качестве «казначея» мафиозной семьи, управляя сетью информаторов, которые передавали пиццини — листы бумаги, на которых от руки были написаны инструкции босса. Это позволило Денаро долгое время поддерживать связь с преступной организацией, при этом находясь в бегах. Некоторые пиццини были найдены у Розалии дома, что и послужило поводом для задержания.

Как заявил судья Альфредо Монтальто, босс «Коза ностра» полностью доверял сестре и через нее управлял мафиозной семьей.

В середине января на Сицилии полицейские задержали Денаро после 30 лет нахождения в бегах. Его задержали в Палермо в клинике «Ла Маддалена», где он лечился в течение года, проходя там терапию против онкологии. Денаро был приговорен к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей Паоло Борселлина и Джованни Фальконе. Они погибли в результате организованных «Коза нострой» взрывов с разницей в два месяца. Il Messaggero отмечает, что мафиози сделал пластическую операцию, чтобы стать неузнаваемым.

По данным La Repubblica, Маттео Мессина Денаро был последним боссом «Коза ностра» первой величины», кто еще оставался на свободе.