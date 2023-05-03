ВС разъяснил, что водительские права не считаются удостоверением личности

Разъяснения насчет документов, удостоверяющих личность, Верховный суд дал на примере случая с водителем, который перевозил опасные грузы, не имея при себе паспорта

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Водительские права не считаются удостоверением личности, а значит, не могут служить заменой паспорту, разъяснил Верховный суд (ВС) в обзоре судебной практики.

В качестве примера в обзоре приводится дело некоего водителя. Он перевозил товарную нефть, которая включена в перечень опасных грузов. По правилам, при перевозке таких грузов у всех, кто находится в транспортном средстве, должно быть удостоверение личности. У водителя же с собой паспорта не оказалось, и он предъявил сотруднику ГИБДД водительские права, а также свидетельство о подготовке на дорожную перевозку опасных грузов с фотографией.

Однако ни один из этих документов не может удостоверять личность, отметили в Верховном суде. «Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года (№53), в Российской Федерации водительское удостоверение не включено в перечень документов, удостоверяющих личность», — говорится в обзоре.

С ноября 2022 года водителям разрешили предъявлять права сотруднику ГИБДД в электронном виде. Такая функция появилась после обновления в приложении «Госуслуги Авто»: изображение водительского удостоверения вместе с фото водителя подгружается автоматически из базы ГИБДД. При этом инспектор имеет право потребовать и оригинал документа. Штраф за забытое водительское удостоверение составляет 500 руб.

С марта водительское удостоверение начали выдавать без штрих-кода. Аннулировать права могут в трех случаях: если удостоверение выдали на основе поддельных документов, у водителя подтвердилось наличие медицинских противопоказаний или владелец удостоверения не пришел на внеочередной обязательный медосмотр.