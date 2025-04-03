Предпринимателя нашли мертвым в офисе компании в центре Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Учредитель компании-поставщика медицинских материалов «Гала-оптика» Михаил Могилевцев найден мертвым в офисе в Москве, сообщил источник РБК, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. У него было огнестрельное ранение.

Труп мужчины был обнаружен накануне около 17.00 в помещении компании на Донской улице. 3 апреля предпринимателю должно было исполниться 59 лет. По словам собеседников РБК, на месте происшествия нашли записку. На теле не обнаружили следов насилия.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по г. Москве и направил запрос в «Гала-оптик».

«Гала-Оптика» занимается поставкой расходных материалов и аксессуаров для медоборудования.

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