Предпринимателя нашли мертвым в офисе компании в центре Москвы
Учредитель компании-поставщика медицинских материалов «Гала-оптика» Михаил Могилевцев найден мертвым в офисе в Москве, сообщил источник РБК, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. У него было огнестрельное ранение.
Труп мужчины был обнаружен накануне около 17.00 в помещении компании на Донской улице. 3 апреля предпринимателю должно было исполниться 59 лет. По словам собеседников РБК, на месте происшествия нашли записку. На теле не обнаружили следов насилия.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по г. Москве и направил запрос в «Гала-оптик».
«Гала-Оптика» занимается поставкой расходных материалов и аксессуаров для медоборудования.
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