 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

В Москве нашли тело гендиректора IT-компании «Мастертел»

Гендиректора IT-компании «Мастертел» Езопова нашли мертвым в квартире в Москве
В Москве нашли тело гендиректора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова. Он задохнулся парами азота, сообщили «РИА Новости»
Виталий Езопов
Виталий Езопов (Фото: roscongress.org)

Генерального директора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщили два собеседника РБК, близкие к МВД и IT-рынку.

По данным собеседника «РИА Новости», по предварительным данным, бизнесмен задохнулся парами азота. Другой источник агентства рассказал, что тело Езопова было найдено накануне, 6 августа.

Езопов в интервью «Известиям» в конце июня говорил о разногласиях со своим партнером по бизнесу Михаилом Беловым по вопросу реструктуризации холдинга. «Газете.ру» Езопов рассказывал о разногласиях с Беловым по поводу внутренней реструктуризации перед выходом на IPO и проведения внешнего аудита. По словам источника РБК в компании «Мастертел», в субботу, 3 августа, Езопов и совладелец холдинга и его бывший заместитель Михаил Белов «замяли» конфликт и подписали документы, где были прописаны планы по дальнейшей совместной работе. По факту смерти бизнесмена проводится проверка.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Мастертела».

В Дагестане убили бизнесмена, фигурировавшего в деле о хищении ₽576 млн
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Езопов был основателем и генеральным директором компании «Мастертел» с 2000 года. Он также состоял в совете директоров холдинга «Прайм Бизнес Групп».

«Мастертел» — IT-компания, которая занимается управлением критической инфраструктурой в Москве и Подмосковье. В состав холдинга входят АО «Мастертел», АО «Марафон», ООО «Облако для бизнеса», «МТ Телеком», ООО «ЗДата», ООО «Русские облака», ООО «БизнесТелеком», ООО «НэтУанРус» и другие. В совокупности «Мастертел» обслуживает около 10 тыс. клиентов.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Анна Балашова Анна Балашова
смерть Москва Россия IT
Материалы по теме
Под Калугой убили и закопали в лесу бизнесмена из Москвы
Общество
В Дагестане убили бизнесмена, фигурировавшего в деле о хищении ₽576 млн
Общество
Умер предприниматель Левон Айрапетян
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
«Непосильное бремя»: почему США ничего не делают с раздутым госдолгомPro, 16:38
Старовойт пообещал минимизировать последствия атак на Курскую областьПолитика, 16:31
Москвичи сэкономили ₽1,5 млрд на покупке земли под ИЖС у городаНедвижимость, 16:26
Легкоатлетка сделала предложение своему парню после финиша на ОлимпиадеСпорт, 16:21
Гражданка России и США Карелина признала вину в переводе денег ВСУОбщество, 16:17
Объем вложений в биржевые фонды денежного рынка превысил ₽400 млрдИнвестиции, 16:17
Путин заявил, что ВСУ в Курской области ведут неизбирательную стрельбуПолитика, 16:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Главы нескольких регионов сообщили о помощи Курской областиПолитика, 16:10
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 16:06
Новые владельцы «Арианта» ответили на жалобу профсоюза в прокуратуруБизнес, 16:06
Минфин направит транш на ₽1,8 млрд на переселение жителей Курской областиПолитика, 16:05
В ЦБ раскрыли детали обсуждения роста ставки до 19–20%Финансы, 16:04
Захарова заявила, что украинцев отправили в Курск «на мясорубку»Политика, 16:04
Связанные с китайским правительством монеты Ethereum пришли в движениеКрипто, 16:00