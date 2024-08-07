В Москве нашли тело гендиректора IT-компании «Мастертел»
Генерального директора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщили два собеседника РБК, близкие к МВД и IT-рынку.
По данным собеседника «РИА Новости», по предварительным данным, бизнесмен задохнулся парами азота. Другой источник агентства рассказал, что тело Езопова было найдено накануне, 6 августа.
Езопов в интервью «Известиям» в конце июня говорил о разногласиях со своим партнером по бизнесу Михаилом Беловым по вопросу реструктуризации холдинга. «Газете.ру» Езопов рассказывал о разногласиях с Беловым по поводу внутренней реструктуризации перед выходом на IPO и проведения внешнего аудита. По словам источника РБК в компании «Мастертел», в субботу, 3 августа, Езопов и совладелец холдинга и его бывший заместитель Михаил Белов «замяли» конфликт и подписали документы, где были прописаны планы по дальнейшей совместной работе. По факту смерти бизнесмена проводится проверка.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Мастертела».
Езопов был основателем и генеральным директором компании «Мастертел» с 2000 года. Он также состоял в совете директоров холдинга «Прайм Бизнес Групп».
«Мастертел» — IT-компания, которая занимается управлением критической инфраструктурой в Москве и Подмосковье. В состав холдинга входят АО «Мастертел», АО «Марафон», ООО «Облако для бизнеса», «МТ Телеком», ООО «ЗДата», ООО «Русские облака», ООО «БизнесТелеком», ООО «НэтУанРус» и другие. В совокупности «Мастертел» обслуживает около 10 тыс. клиентов.
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