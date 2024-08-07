В Москве нашли тело гендиректора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова. Он задохнулся парами азота, сообщили «РИА Новости»

Виталий Езопов (Фото: roscongress.org)

Генерального директора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщили два собеседника РБК, близкие к МВД и IT-рынку.

По данным собеседника «РИА Новости», по предварительным данным, бизнесмен задохнулся парами азота. Другой источник агентства рассказал, что тело Езопова было найдено накануне, 6 августа.

Езопов в интервью «Известиям» в конце июня говорил о разногласиях со своим партнером по бизнесу Михаилом Беловым по вопросу реструктуризации холдинга. «Газете.ру» Езопов рассказывал о разногласиях с Беловым по поводу внутренней реструктуризации перед выходом на IPO и проведения внешнего аудита. По словам источника РБК в компании «Мастертел», в субботу, 3 августа, Езопов и совладелец холдинга и его бывший заместитель Михаил Белов «замяли» конфликт и подписали документы, где были прописаны планы по дальнейшей совместной работе. По факту смерти бизнесмена проводится проверка.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Мастертела».

Езопов был основателем и генеральным директором компании «Мастертел» с 2000 года. Он также состоял в совете директоров холдинга «Прайм Бизнес Групп».