В Красноярске на тысяче квадратов загорелся склад с мусором
В Красноярске на улице Энергетиков на территории промышленной зоны горит склад с мусором, сообщило региональное управление МЧС России.
«На улице Энергетиков горит неэксплуатируемое здание для складирования мусора. Площадь пожара 1 000 квадратов», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:45 по местному времени.
На месте пожара работает 41 человек, в том числе 37 сотрудников МЧС, и 14 единиц техники.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю организовало мониторинг качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки, расположенной в нескольких сотнях метров от очага пожара.
Читайте РБК в Telegram.
Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров
Екатерина Шульман объявлена в розыск
Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма
Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов