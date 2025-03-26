 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Красноярске на тысяче квадратов загорелся склад с мусором

В Красноярске на тысяче квадратов загорелся склад с мусором
Video

В Красноярске на улице Энергетиков на территории промышленной зоны горит склад с мусором, сообщило региональное управление МЧС России.

«На улице Энергетиков горит неэксплуатируемое здание для складирования мусора. Площадь пожара 1 000 квадратов», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:45 по местному времени.

На месте пожара работает 41 человек, в том числе 37 сотрудников МЧС, и 14 единиц техники.

Близ Битцевского леса произошел пожар. Видео
Общество

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю организовало мониторинг качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки, расположенной в нескольких сотнях метров от очага пожара.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пожар мусор МЧС Красноярск
Материалы по теме
Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидировали через шесть суток после атаки
Политика
Близ Битцевского леса произошел пожар. Видео
Общество
Остатки пентхауса на крыше ЖК в Москве после пожара. Фото
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Сборная Аргентины без Месси впервые за 60 лет разгромила БразилиюСпорт, 09:25
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
Лавров заявил о сочтенных днях Зеленского на посту президента УкраиныПолитика, 09:16
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 09:14
В Красноярске на тысяче квадратов загорелся склад с мусоромОбщество, 09:14
В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерахПолитика, 09:07
Экс-тренер сборной России оценил шансы СКА выиграть Кубок ГагаринаСпорт, 09:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Переселенцы столкнулись c проблемами с выплатами из-за конфликта в семьяхОбщество, 09:03
«Основной риск — снятие санкций». Что будет с акциями «Элемента»Pro, 08:51
Вильфанд спрогнозировал майскую погоду на юге Европейской РоссииОбщество, 08:38
На бывшего издателя «Гарри Поттера» подали в суд из-за «Кислорода»Технологии и медиа, 08:35
ЦБ требует чаще блокировать счета: как не стать «сомнительным клиентом»Pro, 08:34
Пять голов осталось Овечкину до рекорда ГретцкиСпорт, 08:32
Уолтц объяснил, как журналист попал в закрытый чат об атаке США на ЙеменПолитика, 08:26