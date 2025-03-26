В Красноярске на тысяче квадратов загорелся склад с мусором

Video

В Красноярске на улице Энергетиков на территории промышленной зоны горит склад с мусором, сообщило региональное управление МЧС России.



«На улице Энергетиков горит неэксплуатируемое здание для складирования мусора. Площадь пожара 1 000 квадратов», — говорится в сообщении.



Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:45 по местному времени.



На месте пожара работает 41 человек, в том числе 37 сотрудников МЧС, и 14 единиц техники.



Читайте РБК в Telegram.