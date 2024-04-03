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В Екатеринбурге нашли мертвым бизнесмена

В Екатеринбурге нашли мертвым учредителя застройщика ЖСК «Западный» Михеева
Владимира Михеева нашли мертвым в день заседания по банкротству застройщика ЖСК «Западный», которого тот учредил. По данным E1.ru и 66.ru, рядом с телом лежало ружье
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге обнаружили мертвым бизнесмена Владимира Михеева — учредителя компании-застройщика ЖСК «Западный», сообщают местное издание 66.ru и портал E1.ru со ссылкой на жителей многоэтажки, у которой было найдено тело.

Труп обнаружили утром 3 апреля в Университетском переулке неподалеку от Уральского государственного экономического университета, пишут издания. По их информации, рядом с телом лежало ружье.

В пресс-службе управления СК России по Свердловской области в ответ на запрос РБК отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в ЖСК «Западный-1».

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Михееву было 56 лет. Он учредитель компании-застройщика ЖСК «Западный», следует из данных системы «Контур Фокус». По ее данным, организация признана банкротом. Всего, по данным системы, Михеев был директором или соучредителем 23 компаний. Все, кроме НП ИЗ «Октябрьский-Весенняя», ликвидированы или признаны банкротом, либо Михеев вышел из состава правления.

Бухгалтер Михеева в беседе с E1.ru сообщила, что 3 апреля выступила на заседании по банкротству ЖСК «Западный». На нем женщина, с ее собственных слов, заявила, что бизнесмен либо «пропал», либо «погиб».

У Михеева последнее время был затяжной конфликт, связанный со строительством и последующим обслуживанием жилого комплекса «Западный», пишет 66.ru. Оппоненты обвиняли Михеева в нападениях, неоднократно он сам подвергался избиениям, утверждает портал. Так, в апреле 2022 года издание сообщило со ссылкой на очевидцев, что Михеев на фоне скандала со сменой управляющей компании нанес ножевое ранение сотруднику газовой службы в ЖСК «Западный». Сам бизнесмен заявил 66.ru, что это он подвергся нападению.

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Екатеринбург застройщик
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