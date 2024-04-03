Омбудсмен удивилась ответу умной колонки о сущности Маши из мультфильма
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед городским заксобранием рассказала об угрозах, которые несет недостоверная информация в интернете для детей. В качестве одного из примеров она показала депутатам фрагмент из мультфильма «Маша и Медведь».
Омбудсмен отметила, что, несмотря на то, что с Машей в мультике происходят «всякие веселые истории», дети часто задают вопрос, почему девочка живет одна. По ее словам, когда этот вопрос был задан умной колонке «Алиса», та привела ответ с одного из сайтов интернета: «Маша — это призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть его могут только животные. Родители [Маши] не смогли выдержать потерю ребенка и уехали, оставив пустой дом, а мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни».
«А мне вообще не смешно. Это пять-шесть лет», — прокомментировала реакцию в зале парламента Митянина.
Также в ходе выступления она показала депутатам фрагмент анимационного фильма «Скибиди-туалет», назвав видео «вакханалией». «Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора», — подчеркнула омбудсмен.
«Маша и Медведь» — анимационный проект студии Animaccord. Это один из самых популярных российских анимационных проектов — на YouTube мультфильма подписаны более 47 млн человек, количество просмотров — почти 40 млрд. «Сериал рассказывает о дружбе бывшего циркового артиста Медведя и маленькой веселой хулиганки Маши, которая не дает скучать не только ему, но и всем лесным жителям», — говорится в описании. Проект переведен на 45 языков мира. В 2019 году эпизод под названием «Маша плюс каша» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube — у него более 4,5 млрд просмотров.
«Скибиди-туалет» — веб-сериал на YouTube, каждый эпизод которого длится примерно 30 секунд. Шоу представляет собой набор коротких роликов, их главными действующими лицами являются головы, вылезающие из унитазов и поющие Skibidi Dop Dop Yes Yes.
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