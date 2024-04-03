Омбудсмен удивилась ответу умной колонки о сущности Маши из мультфильма

Омбудсмен Митянина, рассказывая об угрозах для детей в интернете, пересказала ответ умной колонки «Алиса» на вопрос о том, почему Маша из «Маши и Медведя» живет одна. Колонка привела в пример фанатскую теорию о призраке-Маше

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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед городским заксобранием рассказала об угрозах, которые несет недостоверная информация в интернете для детей. В качестве одного из примеров она показала депутатам фрагмент из мультфильма «Маша и Медведь».

Омбудсмен отметила, что, несмотря на то, что с Машей в мультике происходят «всякие веселые истории», дети часто задают вопрос, почему девочка живет одна. По ее словам, когда этот вопрос был задан умной колонке «Алиса», та привела ответ с одного из сайтов интернета: «Маша — это призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть его могут только животные. Родители [Маши] не смогли выдержать потерю ребенка и уехали, оставив пустой дом, а мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни».

«А мне вообще не смешно. Это пять-шесть лет», — прокомментировала реакцию в зале парламента Митянина.

Также в ходе выступления она показала депутатам фрагмент анимационного фильма «Скибиди-туалет», назвав видео «вакханалией». «Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора», — подчеркнула омбудсмен.