Опрос: россияне в среднем хотели бы выходить на пенсию в 58 лет

Россияне рассказали, во сколько лет хотели бы выйти на пенсию

В среднем россияне хотели бы выходить на пенсию в 58 лет. В таком возрасте в 2024-м на пенсию могут уйти женщины, для мужчин возраст составляет 63 года. С 2028-го пенсионный возраст будет 60 и 65 лет соответственно

Фото: РБК

Средний желаемый возраст выхода на пенсию у россиян — 58 лет, показал опрос сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ» (его результаты есть у РБК).

Респонденты из Москвы заявили, что хотели бы выйти на пенсию в 60 лет, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — в 55 лет. Дольше москвичей не уходить на пенсию готовы нижегородцы (61 год). Жители Новосибирской области и Башкортостана назвали подходящим возрастом выхода на пенсию 57 и 56 лет соответственно.

Согласно результатам опроса, о пенсии задумывались 59% россиян. Чаще это делали женщины (62% против 56% у мужчин). 26% опрошенных не думали о пенсии, 15% уже получают ее.

Наиболее часто о планах после выхода на пенсию россияне думают в период с 46 до 55 лет (30%). Четверть респондентов сообщили, что задумались об этом в 36-45 лет; 18% — в 26-35 лет. 12% опрошенных признались, что думали о жизни на пенсии в возрасте от 18 до 25 лет, 9% — в 56-65 лет, 4% — до 18 лет. Вариант «после 65 лет» выбрал только 1% участников опроса.

Говоря о том, на какие средства собираются жить на пенсии, большинство опрошенных признались, что планируют работать столько, сколько это будет возможно (61%). Вторым по популярности вариантом была жизнь на пенсионные средства (56%). Еще 33% высказались за жизнь на накопления.

Менее популярными были ответы жить на доходы от инвестиций и вкладов (18%), на доходы от сдачи недвижимости (16%), рассчитывать на помощь детей (7%), получить большое наследство (3%).

В опросе приняли участие свыше 3,5 тыс. респондентов, он проводился во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет в прошедшем марте.