Россияне рассказали, во сколько лет хотели бы выйти на пенсию
Средний желаемый возраст выхода на пенсию у россиян — 58 лет, показал опрос сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ» (его результаты есть у РБК).
Респонденты из Москвы заявили, что хотели бы выйти на пенсию в 60 лет, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — в 55 лет. Дольше москвичей не уходить на пенсию готовы нижегородцы (61 год). Жители Новосибирской области и Башкортостана назвали подходящим возрастом выхода на пенсию 57 и 56 лет соответственно.
Согласно результатам опроса, о пенсии задумывались 59% россиян. Чаще это делали женщины (62% против 56% у мужчин). 26% опрошенных не думали о пенсии, 15% уже получают ее.
Наиболее часто о планах после выхода на пенсию россияне думают в период с 46 до 55 лет (30%). Четверть респондентов сообщили, что задумались об этом в 36-45 лет; 18% — в 26-35 лет. 12% опрошенных признались, что думали о жизни на пенсии в возрасте от 18 до 25 лет, 9% — в 56-65 лет, 4% — до 18 лет. Вариант «после 65 лет» выбрал только 1% участников опроса.
Говоря о том, на какие средства собираются жить на пенсии, большинство опрошенных признались, что планируют работать столько, сколько это будет возможно (61%). Вторым по популярности вариантом была жизнь на пенсионные средства (56%). Еще 33% высказались за жизнь на накопления.
Менее популярными были ответы жить на доходы от инвестиций и вкладов (18%), на доходы от сдачи недвижимости (16%), рассчитывать на помощь детей (7%), получить большое наследство (3%).
В опросе приняли участие свыше 3,5 тыс. респондентов, он проводился во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет в прошедшем марте.
пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В 2024-м могут выйти на пенсию женщины 58 лет и мужчины 63 лет.
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