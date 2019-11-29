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Против бывшего мэра Кирова завели дело
Владимир Быков (Фото: kirov.er.ru)

В отношении бывшего мэра Кирова Владимира Быкова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщается на сайте следственного управления по Кировской области.

Региональное УФСБ установило, что Быков, будучи главой города, в 2014–2016 годах незаконно получил от одного из предпринимателей через посредника взятку на сумму 7,8 млн руб. За это он должен был действовать или бездействовать в интересах представляемых бизнесменом фирм, а также обеспечить покровительство со стороны должностных лиц местных администрации и думы.

Договоренность касалась заключения договоров с АО «АТП» («Автотранспортное предприятие») на поставку топлива, а также его своевременной оплаты, приемки и подписания документов независимо от качества.

Следователи проводят обыски и изымают необходимую документацию, Быкова доставили в следственное управление.

Владимир Быков, который имеет звание генерал-майора, был главой Кирова в 2007–2016 годах. В 2016-м стал председателем Законодательного собрания Кировской области. 15 ноября 2019 года этот пост занял Владимир Бакин. 

Быков сложил с себя полномочия депутата и председателя заксобрания в конце октября. Местные СМИ писали, что в заксобрании объясняли это переходом на другую работу. 

Теги: Киров, мэр, уголовное дело, взятка
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