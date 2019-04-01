Aviasales назвала самые популярные российские города среди иностранцев

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга иностранные туристы чаще всего летают в Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Aviasales.

Такие данные специалисты Aviasales получили, изучив бронирования иностранцами авиабилетов в Россию через одноименный сервис компании. При этом отмечается, что почти все билеты в города из списка за исключением Екатеринбурга существенно подорожали. Больше всего цены увеличились на перелет в Новосибирск — средний чек вырос на 75%, до 13,3 тыс. руб. Средний чек в Екатеринбург, наоборот, уменьшился на 11% — до 8 тыс. руб.

По данным компании, больше всего в Россию летают жители Турции, Израиля, Казахстана, Азербайджана и Армении. Билеты в Россию в том числе бронируют в таких странах как Бангладеш, Бразилия, Куба и Эквадор.​​