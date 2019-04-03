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МВД предложило обязать мигрантов оплачивать собственную депортацию
Нововведение могут начать применять уже в июле. В МВД называют этот шаг охранительным. Сколько именно на эти цели затрачивается средств, в документе не уточняется
Рейд сотрудников ФМС и полиции по выявлению нелегальных мигрантов (Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС)

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, согласно которому мигранты самостоятельно должны будут покрывать затраты на депортацию или свое административное выдворение с территории России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на законопроект обратило, в частности, издание Meduza. 

Изменения, согласно документу, должны быть внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Его статьи, как полагают авторы законопроекта, необходимо дополнить пунктами​ о том, что «депортированный иностранный гражданин обязан возместить расходы, понесенные федеральным бюджетом в связи с исполнением решения о его депортации» или административном выдворении.

Сейчас подобная обязанность, как указывается в паспорте проекта, в российском законодательстве не закреплена. При этом в законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» указывается, что в случае, если иностранец или лицо без гражданства «в период своего предыдущего пребывания в России уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с административным выдворением за пределы» страны, повторный въезд в Россию им не разрешен, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагаемая мера, как считают в МВД, установит «последствия, если иностранный гражданин не возместил указанные расходы». Ее в ведомстве называют охранительной.

Остальных деталей о своей инициативе ведомство не приводит. Сколько средств государство затрачивает на депортацию мигрантов, МВД также не уточняет.

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В случае, если документ будет одобрен, в силу он может вступить уже в июле, следует из паспорта проекта.

Сейчас, согласно ст. 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в России», «административное выдворение иностранного гражданина за пределы Российской Федерации осуществляется за счет средств выдворяемого иностранного гражданина». В случае, если у мигранта нет возможности покрыть эти затраты, его выдворяют «за счет средств пригласившего его органа или дипломатического представительства» его страны. Если установить приглашающую сторону невозможно, мероприятия по административному выдворению являются расходными обязательствами России, говорится в законе.

В прошлом году из России, по данным МВД, депортировали более 6 тыс. иностранцев.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Министерство внутренних дел, мигранты, депортация
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