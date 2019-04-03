Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

Ранее «Нафтогаз Украины» обращался к правительству с призывом отменить постановление, регулирующее стоимость бытового газа, и заявлял о намерении снизить цены

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 апреля.

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.

«Сегодня мы одобрили решение, которое дает право «Нафтогазу» с 1 апреля устанавливать цены меньше, чем 8,55 гривны за кубометр, но ни в коем случае не выше», — прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман (трансляция заседания правительства велась телеканалом «112 Украина»).

Ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщала, что в апреле компания предложит бытовым потребителям газ по цене на 2% ниже установленной постановлением кабмина, то есть по 8,38 грн за кубометр (вместо 8,55).