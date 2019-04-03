В Москве возбудили дело из-за хищения 10 млн руб. со вклада в банке

В Москве возбудили дело из-за хищения 10 млн руб. со вклада в банке

По словам владельца вклада, средства снял кто-то другой. На записях с камер видеонаблюдения видно, что похожий на клиента банка мужчина пришел в отделение и предъявил паспорт

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, после того как к правоохранителям обратился мужчина, который утверждает, что с двух его вкладов в банке похитили 10,39 млн руб., сообщили РБК в ГУ МВД по Москве.

Пострадавший обнаружил 2 марта, что с двух его вкладов в банке «Т***» пропали все средства, а именно €100 тыс. и 2,99 млн руб. Общий ущерб составил 10,39 млн руб. Мужчина обратился в банк, где ему сообщили, что средства выдали 22 февраля человеку, который предъявил паспорт на имя вкладчика.

Деньги выдали в офисе на улице Воронцовская, на записях с камер видеонаблюдения видно, что их получает внешне похожий на заявителя человек. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3. ст. 159 УК (мошенничество).

Название финансовой организации в полиции не сообщили; на Воронцовской улице расположены отделения банка «Траст» и Транскапиталбанка, РБК направил запросы в оба.