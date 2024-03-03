Жители Ленобласти увидели в небе северное сияние

В лаборатории солнечной астрономии Института космических наблюдений РАН сообщили, что северное сияние на широтах Москвы и Санкт-Петербурга может быть видно из-за магнитной бури

Фото: astrophotoboloto / Telegram

Жители ряда регионов России, в том числе Ленинградской области, публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния; как передает «Фонтанка», атмосферное явление наблюдают в районе Соснового Бора и Ломоносовского района Санкт-Петербурга

Судя по снимкам, которые появилась в телеграм-канале «АстроФотоБолото», северное сияние увидели на южном береге Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, на севере и востоке Подмосковья, над озером Сенежское в Солнечногорском районе Московской области и под Тверью.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупреждали, что из-за магнитной бури полярное сияние можно будет увидеть на широтах Москвы и Санкт-Петербурга в ночь на 3 марта. «К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным», — отметили в институте.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле 3 марта около 16 часов.