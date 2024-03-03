 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жители Ленобласти увидели в небе северное сияние

Жители Ленобласти и Подмосковья увидели в небе северное сияние
В лаборатории солнечной астрономии Института космических наблюдений РАН сообщили, что северное сияние на широтах Москвы и Санкт-Петербурга может быть видно из-за магнитной бури
Фото: astrophotoboloto / Telegram
Фото: astrophotoboloto / Telegram

Жители ряда регионов России, в том числе Ленинградской области, публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния; как передает «Фонтанка», атмосферное явление наблюдают в районе Соснового Бора и Ломоносовского района Санкт-Петербурга

Судя по снимкам, которые появилась в телеграм-канале «АстроФотоБолото», северное сияние увидели на южном береге Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, на севере и востоке Подмосковья, над озером Сенежское в Солнечногорском районе Московской области и под Тверью.

На Земле началась магнитная буря после вспышек на Солнце
Общество
Фото:NASA

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупреждали, что из-за магнитной бури полярное сияние можно будет увидеть на широтах Москвы и Санкт-Петербурга в ночь на 3 марта. «К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным», — отметили в институте.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле 3 марта около 16 часов.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Северное сияние Ленинградская область Московская область Тверь магнитная буря
Материалы по теме
В РАН предупредили о магнитной буре
Общество
Ученые зафиксировали на Земле мощную магнитную бурю
Общество
Ученые определили, как геомагнитные бури влияют на озоновый слой Земли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
CNN узнал, когда республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд Политика, 00:05
Аналитики назвали 2024 год для банков периодом «после золотой лихорадки» Финансы, 00:00
Челябинский комбинат Юрия Антипова предложили передать в «Ростех» Бизнес, 00:00
Вучич не исключил отправку западных войск на Украину Политика, 03 мар, 23:56
Жители Ленобласти увидели в небе северное сияние Общество, 03 мар, 23:43
Фицо попросил посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал переговорам Политика, 03 мар, 23:22
Канада ввела санкции против начальника колонии, где умер Навальный Политика, 03 мар, 23:05
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Австралии рассказали о работавшем со шпионами сотруднике парламента Политика, 03 мар, 23:03
В Цюрихе усилили безопасность после нападения с ножом на еврея Общество, 03 мар, 22:58
Замглавы МВД Белоруссии рассказал о противодействии «TikTok-революции» Политика, 03 мар, 22:45
В Санкт-Петербурге полиция сорвала концерт Пророка Санбоя Общество, 03 мар, 22:45
Часть регионов Германии выступили за обязательную работу для беженцев Политика, 03 мар, 22:27
Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире Политика, 03 мар, 22:13
Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит Общество, 03 мар, 22:10