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РЖД объявили о летней скидке 50% для детей от 10 до 17 лет

РЖД летом предоставят скидку 50% на билеты детям в возрасте от 10 до 17 лет
Купить билет для детей со скидкой можно будет с 4 марта. Действие акции распространяется на плацкартные и общие вагоны скорых и пассажирских поездов, ряд «Ласточек» и двухэтажные купейные вагоны
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

РЖД летом 2023 года предоставят возможность всем детям от 10 до 17 лет путешествовать по России на поездах со скидкой 50%. Об этом сообщила госкомпания в телеграм-канале.

С 1 июня по 31 августа дети смогут со скидкой отправиться в поездку в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, ряде «Ласточек» и двухэтажных купейных вагонах.

Приобрести билет можно будет с 4 марта в кассах, на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

«Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах», — уточняется на сайте РЖД.

В компании напомнили, что при посадке в поезд пассажир должен предъявить билет и документ, удостоверяющий личность (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Согласно сообщению, всего за восемь лет действия акции предложением воспользовались более 17 млн детей.

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РЖД тариф Дети летнее время скидка
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Срок
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