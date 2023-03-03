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МЧС не нашло следов возгорания после сообщений о взрыве близ Коломны

МЧС — после данных о взрыве у Коломны: следов возгорания не обнаружено
Жители Коломны рассказали о громком звуке взрыва, слышимом по всему городу. МЧС исследовало предполагаемое место инцидента и не нашло признаков возгорания. Источник ТАСС сказал, что взрыв был в воздухе

МЧС не нашло следов возгорания после сообщений о взрыве близ Коломны
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После сообщений о взрыве близ Коломны сотрудники МЧС проверили «возможный объект», следов возгорания не выявлено, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

Снабжение электричеством и газом в коломенском округе работает в штатном режиме, заявили ТАСС в местном минэнергетики. Там отметили, что «в результате происшествия» не зафиксировали технологических нарушений на объектах газо- и электроинфраструктуры.

Взрыв произошел в воздухе, сказал источник агентства в правоохранительных ведомствах. Собеседник допустил, что речь может идти о дроне, чьи обломки пока не обнаружили.

О громком звуке взрыва близ Коломны рассказали вечером 2 марта местные жители и телеграм-канал Baza, сотрудники МЧС выехали на место происшествия.

В местном сообществе «Коломна» во «ВКонтакте» жители города сообщили, что звук взрыва был слышен во всему населенному пункту. В беседе с РБК житель поселка Пески отметил: «Взрыв был отчетлив, дом тряхнуло немного. С какой стороны взрыв, непонятно». Другой житель Песков уточнил, что звук взрыва был слышен около 21:30. Взрыв произошел ближе к Воскресенску, рассказала помощница главы Коломенского округа.

Во вторник, 28 февраля, неподалеку от деревни Губастово упал украинский беспилотник, этот населенный пункт находится вблизи Коломны. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев предположил, что он был нацелен на объект гражданской инфраструктуры. Падение не привело к жертвам и повреждениям на земле. По информации Mash, дрон упал в ста метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе.

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