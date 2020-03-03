AliExpress предупредила о возможных задержках посылок из-за коронавируса

Администрация торговой площадки заверила, что посылки безопасны, однако их доставка в некоторых случаях может потребовать больше времени

Фото: Андрей Любимов / РБК

Администрация торговой интернет-площадки AliExpress предупредила покупателей о возможности задержек с получением заказов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут возникать задержки», — говорится в сообщении, опубликованном на страницах AliExpress в социальных сетях.

В обращении к клиентам отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает посылки безопасными, однако в некоторых случаях их доставка в новых условиях требует большего времени. В прикрепленном к сообщению AliExpress ролике показано, как посылки проходят дезинфекцию.

«Спасибо вам за терпение. Будьте уверены, что мы доставим вашу посылку так быстро, как только возможно», — обещают в AliExpress.