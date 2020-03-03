СМИ узнали о планах создания единого оператора для всех научных судов

Однако не все ведомства и организации сочли такую идею целесообразной. В Институте океанологии посчитали, что более эффективным шагом было бы увеличение финансирования

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Минобрнауки, Минсельхозу и Минприроды дали поручение проработать вопрос создания единого национального оператора для всех научно-исследовательских судов. Как сообщает «Коммерсантъ», таким был результат Морской коллегии, заседание которой состоялось 19 февраля под председательством вице-премьера Юрия Борисова.

В Минобрнауки идею поддерживают. Там считают, что единый оператор сможет заняться координацией морских исследований, развитием флота и формированием баз данных по результатам экспедиций. Также нововведение исключит конфликт интересов, который возникает между институтами-судовладельцами и другими научными организациями, полагают в министерстве.

Однако у идеи единого оператора есть и противники, следует из статьи. Так, например, в Росгидромете посчитали, что передача функций по «содержанию, обновлению, ремонту, обеспечению выполнения требований международных конвенционных и отечественных документов создает угрозу срыва выполнения государственных обязанностей и задач по обеспечению регулярных исследований Мирового океана, Арктики и Антарктики и мониторинга состояния загрязнения морской среды».

Нецелесообразным это предложение посчитали и в Росрыболовстве. Там посчитали, что использование их судов для целей, не связанных с их прямым предназначением, негативно отразится на работе рыбохозяйственной отрасли.

В свою очередь, в Институте океанологии РАН имени Ширшова предполагают, что позитивных перемен после нововведения не будет, а необязательные затраты лишь увеличатся. Более правильным вариантом там назвали рост финансирования, что позволит отремонтировать суда и увеличить число экспедиционных исследований.