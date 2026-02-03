В Кабардино-Балкарии ввели запрет на посещение склонов из-за угрозы лавин

Из-за угрозы схода лавин на всей территории республики ввели запрет на посещение горнолыжных склонов, сообщила АТОР. По данным МЧС, 3 февраля в четырех кавказских регионах объявили опасность схода лавин

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

С 3 февраля в Кабардино-Балкарии ввели полный запрет на посещение горнолыжных склонов — работа всех канатных дорог приостановлена, трассы для катания закрыты. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.

Ограничения будут действовать до снижения уровня лавинной опасности, как сообщил заместитель генерального директора института «Кавказ.РФ» Хиса Беккаев, передает АТОР.

По данным ассоциации, 4 февраля с 07:30 мск будет перекрыта автодорога от выезда из Терскола в сторону Поляны Азау, а с 08:00 мск начнутся противолавинные мероприятия на северном склоне горы Чегет и в районе курорта «Эльбрус». Нахождение на экотропе «Азау — Чегет — Поляна нарзанов» запрещено.

Администрация курорта «Эльбрус» ввела полный запрет на посещение склонов, передает ТАСС. «Ограничения будут сняты сразу после того, как уровень лавинной опасности снизится до безопасных значений», — отметил Беккаев.

В ряде регионов Северного Кавказа прогнозируется ухудшение погодных условий. 3 февраля лавинная опасность была объявлена на территориях Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана, передает «РБК Кавказ» со ссылкой на МЧС.