Общество
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

МЧС: в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В Крыму 29 и 30 декабря действует экстренное предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин. Как сообщило главное управление МЧС по республике, опасность связана с прохождением системы фронтальных разделов в Крымских горах.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности. В частности, рекомендуется не выходить в горы и лесную местность, а также избегать посещения зон возможного схода лавин.

В ведомстве отметили, что при наклоне горного склона более 45 градусов лавины могут сходить практически при каждом снегопаде.

Также опасность схода лавин объявили в Карачаево-Черкессии. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, с травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин. Возможны затруднения в работе автомобильного транспорта, перекрытия дорог, мостов тоннелей.

