В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин
В Крыму 29 и 30 декабря действует экстренное предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин. Как сообщило главное управление МЧС по республике, опасность связана с прохождением системы фронтальных разделов в Крымских горах.
Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности. В частности, рекомендуется не выходить в горы и лесную местность, а также избегать посещения зон возможного схода лавин.
В ведомстве отметили, что при наклоне горного склона более 45 градусов лавины могут сходить практически при каждом снегопаде.
Также опасность схода лавин объявили в Карачаево-Черкессии. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, с травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин. Возможны затруднения в работе автомобильного транспорта, перекрытия дорог, мостов тоннелей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах