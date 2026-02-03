Нападение подростка на школу в Уфе. Эфир телеканала РБК

Эфир телеканала РБК о нападении подростка на школу в Уфе

Ученик девятого класса напал на гимназию № 16 на улице Менделеева в Уфе. По предварительным данным, никто не пострадал. Школьник был вооружен пластиковым страйкбольным автоматом.

Нападавшего уже задержали. Что известно о происшествии - в спецэфире телеканала РБК.