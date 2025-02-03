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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней

Минобороны предложило изменить категории годности к службе для части болезней
Сюжет
Военная операция на Украине
Изменения коснутся таких заболеваний, как сифилис, шизофрения, невротические расстройства, гипертония, посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа. Многие изменения будут относиться только к контрактникам
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минобороны разработало проект внесения изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе, согласно которому могут поменяться категории годности военнообязанных с некоторыми заболеваниями и травмами. Документ размещен на портале проектов правовых актов.

Категории годности к военной службе в России:

  • «А» — годен;
  • «Б» — годен с незначительными ограничениями;
  • «В» — ограниченно годен;
  • «Г» — временно не годен;
  • «Д» — не годен.

Также в военном билете есть графы:

I графа — граждане при первоначальной постановке на воинский учет;

II — военнослужащие по призыву;

III — контрактники.

Согласно изменениям, предложенным в расписание болезней, для тех, у кого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации) категорию предлагают поменять с «В» на «Б», а также убрать пункт «поздний, врожденный сифилис», по которому признавали негодными к службе.

В статье расписания «эндогенные психозы», к которым относятся «шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства и аффективные расстройства (расстройства настроения)», категорию «Д» на «В» предлагают изменить в графе III «при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях». Тоже самое касается и статей «невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» и «расстройства личности» — там категорию «Д» на «В» в пункте «при резко выраженных стойких болезненных проявлениях».

Вместо категории «В» в графе III может появиться «Б» для имеющих психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ» если нарушения «умеренные и незначительные».

Также предложены некоторые изменения категорий в статьях: атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему; болезни наружного уха; гипертоническая болезнь; болезни полости носа; болезни кожи; посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа.

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Фото:Mehaniq / Shutterstock

«Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней <...> ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны военная служба заболевания призыв сифилис шизофрения
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