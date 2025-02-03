Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней
Минобороны разработало проект внесения изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе, согласно которому могут поменяться категории годности военнообязанных с некоторыми заболеваниями и травмами. Документ размещен на портале проектов правовых актов.
Категории годности к военной службе в России:
- «А» — годен;
- «Б» — годен с незначительными ограничениями;
- «В» — ограниченно годен;
- «Г» — временно не годен;
- «Д» — не годен.
Также в военном билете есть графы:
I графа — граждане при первоначальной постановке на воинский учет;
II — военнослужащие по призыву;
III — контрактники.
Согласно изменениям, предложенным в расписание болезней, для тех, у кого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации) категорию предлагают поменять с «В» на «Б», а также убрать пункт «поздний, врожденный сифилис», по которому признавали негодными к службе.
В статье расписания «эндогенные психозы», к которым относятся «шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства и аффективные расстройства (расстройства настроения)», категорию «Д» на «В» предлагают изменить в графе III «при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях». Тоже самое касается и статей «невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» и «расстройства личности» — там категорию «Д» на «В» в пункте «при резко выраженных стойких болезненных проявлениях».
Вместо категории «В» в графе III может появиться «Б» для имеющих психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ» если нарушения «умеренные и незначительные».
Также предложены некоторые изменения категорий в статьях: атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему; болезни наружного уха; гипертоническая болезнь; болезни полости носа; болезни кожи; посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа.
«Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней <...> ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
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