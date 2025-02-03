Пожар в павильоне на ВДНХ. Фоторепортаж
На ВДНХ днем 3 февраля загорелся павильон. Пожар произошел в павильоне № 59 «Зерно», где теперь размещается Музей героизма. Огонь потушили на площади 20 кв. м., пострадавших не было.
Выставка музея в павильоне переоформляли — до 22 февраля туда не пускали посетителей.
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