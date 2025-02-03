Тушение пожара в павильоне на ВДНХ попало на фотографии

Пожар в павильоне на ВДНХ. Фоторепортаж

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На ВДНХ днем 3 февраля загорелся павильон. Пожар произошел в павильоне № 59 «Зерно», где теперь размещается Музей героизма. Огонь потушили на площади 20 кв. м., пострадавших не было.

Выставка музея в павильоне переоформляли — до 22 февраля туда не пускали посетителей.