Более 20 регионов России предупредили о нашествии саранчи летом

Минсельхоз организовал учения и сформирует спецотряды для борьбы с саранчовыми: предстоит обработать на 100 тыс. га территории больше, чем годом ранее

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Летом 2025 года в 21 регионе России ожидается нашествие саранчи, эти субъекты страны находятся в зоне максимального риска, прогнозирует федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе, передают «Известия».

Под угрозой Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Астраханская, Иркутская, Самарская, Оренбургская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская и Новосибирская области, а также республики Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Хакасия, Якутия, Чувашия, Чечня, Башкирия, Калмыкия. В 2024 году таких регионов было 14.

От вредителей в этом году придется обработать на 100 тыс. га больше, чем в 2024-м, следует из документа, причем наиболее актуально это будет для приграничных с Казахстаном регионов. Минсельхоз выделил 85,8 млн руб. на создание специального отряда на этой территории и закупку наземных опрыскивателей, а в нескольких регионах прошли учения по борьбе с распространением саранчовых, созданы координационные центры для анализа обстановки и принятия мер по защите посевов.

Сельхозпроизводители учтут прогноз, пообещал глава правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов и добавил: «Конечно, все предусмотреть невозможно. Будем решать по ситуации. У государства достаточно средств для противостояния угрозам. Правда, не до всех они дойдут. Наименее защищены мелкие и средние компании, которые не страхуют посевы». С его слов, в этом году условия перезимовки благоприятны для размножения саранчовых.

«Сейчас растения открыты. Есть опасения, что при такой температуре они начнут вегетацию раньше. Два ближайших месяца непредсказуемы: неизвестно, выпадет ли снег и будут ли заморозки. А в такой ситуации посевы могут вымерзнуть. Что касается болезней, то в целом под снежным покровом они тоже есть. Это различные грибковые заболевания. Например, снежная плесень», — рассказал замглавы ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян.

По прогнозам ученых, опубликованным в журнале Science Advances, широкомасштабные нашествия саранчи в разных регионах мира ожидаются из-за сильных ветров и дождей. Аналитики изучили возможные сценарии изменения климата в период с 2065 по 2100 год и пришли к выводу, что даже при благоприятном прогнозе с резким сокращением уровня выбросов углекислого газа ареал саранчи все равно вырастет минимум на 5%, а при других сценариях — еще значительнее. В любом случае насекомые начнут захватывать новые для себя территории, в том числе Западную Индию, Иран, Афганистан и Туркменистан.