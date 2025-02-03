Жену Нетаньяху заподозрили в попытке запугать свидетеля по делу мужа

Полиция Израиля начала расследование в отношении жены премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сары: ее подозревают в попытке запугать свидетеля, чтобы помешать расследованию дела о коррупции против своего мужа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую прокуратуру.

Расследование инициировали в декабре, уточняет газета. В ответ на запрос депутата кнессета (парламент Израиля) Наамы Лазими государственная прокуратура сообщила, что 26 декабря 2024 года в отношении Сары Нетаньяху было начато полицейское расследование.

Расследование ведут израильская полиция и отдел по борьбе с киберпреступлениями Государственной прокуратуры Израиля. Поводом стал репортаж, вышедший на канале N12. В нем утверждалось, что Сара Нетаньяху приказала помощнику ее мужа, Ханни Блейвайс, организовать протесты и онлайн-кампанию с целью оказать давление на Хадас Кляйн, ключевого свидетеля по одному из дел против премьера.

В репортаже, который был частью программы «Uvda» на N12, вышедшей в эфир 19 декабря, утверждалось, что Сара Нетаньяху поручила Бляйвайс заставить активистов партии «Ликуд» выступить с нападками на Кляйн и провести демонстрацию возле ее дома незадолго до того, как свидетельница должна была дать показания в суде.

Сара Нетаньяху в 2019 году была осуждена за нецелевое использование государственных средств в размере около $50 000 на питание, в то время как в резиденции премьер-министра работал штатный шеф-повар, напоминает The Times of Israel. Тогда она признала вину и заключила сделку со следствием. Однако жена премьера отрицает обвинения, предъявленные ей в рамках нового расследования.

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