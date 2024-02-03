Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео

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Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По данным городской военной комендатуры, в результате атаки погибли два человека, еще порядка 40 мирных жителей могут находиться под завалами. Пасечник заявил о госпитализации трех человек.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники комендатуры. В военной комендатуре подчеркнули, что рядом с пекарней нет военных объектов.