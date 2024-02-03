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Дело о финансовой пирамиде Life is good на 15 млрд руб. направили в суд

Дело о финансовой пирамиде Life is good на более 15 млрд руб. направили в суд
СК направил в суд уголовное дело в отношении финансовой пирамиды Life is good. Потерпевшими признали 221 человек, потерявшие 280 млн руб., но всего в схему были вовлечены 18 тыс. россиян, вложившие в пирамиду 15 млрд руб.

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении финансовой пирамиды Life is good и с утвержденным обвинительным заключением направили в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, представители Life is good вели противоправную деятельность с 2014 года в девяти регионах России. Подконтрольные единому бренду организации предлагали россиянам стать пайщиками кооператива в обмен на новое жилье или доход в размере до 30% годовых. Однако, по словам Волк, фигуранты уголовного дела не занимались реальным инвестированием вкладов, они приобретали недвижимость и осуществляли обещанные выплаты за счет привлечения средств новых клиентов. Помимо прочего, следователи установили факты введения в заблуждение пайщиков об уровне доходности вложений, так как в договорах указывались заниженные параметры, и хищения полученных от вкладчиков денег.

«Потерпевшим по уголовному делу признан 221 человек. Они заключили договоры с целью получения пассивного дохода. Общая сумма материального ущерба составила свыше 280 млн рублей. Кроме того, в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 18 тыс. россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 млрд руб., 2 млрд из которых организаторы криминальной схемы присвоили», — рассказала официальный представитель МВД России.

В феврале 2022 года задержали десять предполагаемых участников преступного сообщества, остальные были объявлены в розыск. По данным МВД, всего в состав криминальной организации входили 35 человек, проживающих в Санкт-Петербурге, Московской области и Башкортостане. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем), ч.4 ст.159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч.2 ст.172.2 (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по самой тяжкой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Фото:Олег Яковлев / РБК
Сотрудники полиции и ФСБ провели более 100 обысков по местам проживания фигурантов дела и в офисах Life is good, изъяли компьютерную технику, средства связи, документы и другие предметы. По словам Ирины Волк, в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба был наложен арест на более чем 2300 находящихся в собственности кооператива квартир, а также на денежные средства на счетах компании на сумме свыше 3,7 млрд руб. Помимо прочего, арестованы активы фигурантов дела на сумму около 1 млрд руб.

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Юлия Овчинникова
МВД Следственный комитет Ирина Волк финансовая пирамида Санкт-Петербург
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