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Анархисты взорвали бомбу в центре Афин

В Афинах у здания Минтруда Греции взорвалась самодельная бомба
Ответственность взяла на себя «Революционная классовая самооборона». Ранее об этой организации не было известно, но власти считают, что она связана с группировкой, которая в 2016 году атаковала посольства Мексики и Франции
Обстановка на месте происшествия в центре Афин, Греция
Обстановка на месте происшествия в центре Афин, Греция (Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters)

В центре Афин возле здания Министерства труда Греции в ночь на 3 февраля сработало самодельное взрывное устройство, сообщает Kathimerini. Никто не пострадал, но здание получило повреждения.

Незадолго до взрыва неизвестный позвонил в редакцию ежедневной газеты Efimerida ton Syntakton (Η Εφημερίδα των Συντακτών) и предупредил о взрывном устройстве, заложенном на улице Стадиу. Этот человек заявил, что за установку бомбы ответственна организация «Революционная классовая самооборона».

Бомба сработала в 1:29 по местному времени (2:29 мск), через 40 минут после звонка. Сумку с взрывным устройством нашли на ограждении перед отделением банка, напротив Минтруда.

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«Инцидент очень серьезный», — заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, добавив, что власти ждут результатов расследования. Его ведет Антитеррористическая полиция.

Как пишет Ethnos, ранее о «Революционной классовой самообороне» не было известно, но в полиции полагают, что она может быть связана с группировкой «Революционная организация самообороны», члены которой напали с автоматами на офис партии «Всегреческое социалистическое движение» в 2014 году. В 2016-м они атаковали посольства Мексики и Франции в Афинах.

Подобные атаки в Греции регулярно проводят леворадикальные организации анархистского толка, активно действующие в стране. В марте 2023 года в центре Афин анархисты устроили беспорядки после мирного митинга в память о жертвах железнодорожной катастрофы, унесшей жизни 57 человек. В декабре 2022 года анархисты вступили в столкновения с полицией из-за ранения полицейскими 16-летнего цыгана, который получил пулю во время его преследования из-за совершенного правонарушения.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Афины Греция взрыв самодельное взрывное устройство
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