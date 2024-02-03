Анархисты взорвали бомбу в центре Афин
В центре Афин возле здания Министерства труда Греции в ночь на 3 февраля сработало самодельное взрывное устройство, сообщает Kathimerini. Никто не пострадал, но здание получило повреждения.
Незадолго до взрыва неизвестный позвонил в редакцию ежедневной газеты Efimerida ton Syntakton (Η Εφημερίδα των Συντακτών) и предупредил о взрывном устройстве, заложенном на улице Стадиу. Этот человек заявил, что за установку бомбы ответственна организация «Революционная классовая самооборона».
Бомба сработала в 1:29 по местному времени (2:29 мск), через 40 минут после звонка. Сумку с взрывным устройством нашли на ограждении перед отделением банка, напротив Минтруда.
«Инцидент очень серьезный», — заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, добавив, что власти ждут результатов расследования. Его ведет Антитеррористическая полиция.
Как пишет Ethnos, ранее о «Революционной классовой самообороне» не было известно, но в полиции полагают, что она может быть связана с группировкой «Революционная организация самообороны», члены которой напали с автоматами на офис партии «Всегреческое социалистическое движение» в 2014 году. В 2016-м они атаковали посольства Мексики и Франции в Афинах.
Подобные атаки в Греции регулярно проводят леворадикальные организации анархистского толка, активно действующие в стране. В марте 2023 года в центре Афин анархисты устроили беспорядки после мирного митинга в память о жертвах железнодорожной катастрофы, унесшей жизни 57 человек. В декабре 2022 года анархисты вступили в столкновения с полицией из-за ранения полицейскими 16-летнего цыгана, который получил пулю во время его преследования из-за совершенного правонарушения.
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