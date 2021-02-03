Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск

Он подозревается в создании группировки с целью хищения бюджетных средств в период, когда возглавлял созданный при ФМБА центр ядерной медицины, писал ранее РБК

Олег Козин (в центре) (Фото: onf.ru)

Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник в СК подтвердил РБК, что Козин объявлен в федеральный розыск

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что один из московских судов уже заочно арестовал Козина.

Решение об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу принял Хорошевский районный суд, сообщило агентство. В судебной картотеке есть карточка дела в отношении Козина О.М.: согласно ему, заседание прошло 2 февраля.

После публикации материала пресс-секретарь Хорошевского районного суда Мария Макарчук подтвердила РБК, что Козину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно и что он в федеральном розыске.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) — лишение свободы на срок до десяти лет.