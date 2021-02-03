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Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск

Он подозревается в создании группировки с целью хищения бюджетных средств в период, когда возглавлял созданный при ФМБА центр ядерной медицины, писал ранее РБК
Олег Козин (в центре)
Олег Козин (в центре) (Фото: onf.ru)

Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник в СК подтвердил РБК, что Козин объявлен в федеральный розыск

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что один из московских судов уже заочно арестовал Козина.

Решение об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу принял Хорошевский районный суд, сообщило агентство. В судебной картотеке есть карточка дела в отношении Козина О.М.: согласно ему, заседание прошло 2 февраля.

После публикации материала пресс-секретарь Хорошевского районного суда Мария Макарчук подтвердила РБК, что Козину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно и что он в федеральном розыске.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) — лишение свободы на срок до десяти лет.

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
Общество
Олег Козин (в центре)

Козина и нескольких других сотрудников центра ядерной медицины заподозрили в особо крупном мошенничестве год назад, сообщали источники РБК. Тогда они утверждали, что директор и заместитель создали преступную группировку для хищения бюджетных средств.

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Козин исполнял обязанности директора с 2012 по 2017 год. Следователи полагают, что группировка образовалась не позднее 2014-го.

В 2019 году ФЦПиРОЯМ также фигурировал в сообщениях об уголовном деле о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.

ФЦПиРОЯМ был создан в 2010 году, это структура Федерального медико-биологического агентства. Он занимается созданием специализированных объектов, в том числе запуском медицинских радиологических центров, созданием радиофармпрепаратов и методик для диагностики и лечения социально значимых заболеваний.

Авторы
Мария Лисицына, Дмитрий Серков, Евгения Лебедева
мошенничество федеральный розыск заочный арест ФМБА
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