Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Изготовители оценили затраты на изготовление автономеров с новыми кодами Общество, 19:47 Самолет Air Canada вернется в Мадрид из-за частичного разрушения шасси Общество, 19:39 Российская компания потребовала от партии Ле Пен вернуть долг по кредиту Политика, 19:22 Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут по 17 матчей Евро-2020 Спорт, 19:15 Ростуризм сообщил о возвращении из Китая всех организованных туристов Общество, 19:15 На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов Общество, 19:04 Власти пообещали вылечить зараженных коронавирусом иностранцев в России Политика, 19:01 Мишустин в апреле впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе кабмина Политика, 18:59 Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП Экономика, 18:55 Azur Air вывезла всех пассажиров с китайского Хайнаня Общество, 18:46 Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции Общество, 18:45 Замгенпрокурора потребовал смягчить «чрезмерно суровый» приговор Котову Общество, 18:44 S7 приостановит полеты в Китай и Гонконг Общество, 18:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:30
Общество ,  
0 

Самолет Air Canada вернется в Мадрид из-за частичного разрушения шасси

По данным испанского профсоюза пилотов, у Boeing 767 отвалился фрагмент шасси, который затем попал в двигатель самолета
Boeing BA $317 -0,85% Купить
Фото: Oscar del Pozo / AP

Самолет авиакомпании Air Canada готовится к аварийной посадке в аэропорту Мадрида, сообщает издание Pais. Информация также появилась на сайте издания El Mundo (по информации El Mundo, на борту 130 человек). 

Борт вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вынужден был вернуться из-за технической неисправности. Как сообщает Reuters со ссылкой на союз пилотов Испании SEPLA, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

Пилоты вынуждены вырабатывать топливо, прежде чем совершить аварийную посадку. Это может занять около двух часов, сообщает Pais со ссылкой на источники в Enaire, агентстве по управлению воздушным движением в Испании и Западной Сахаре.

Материал дополняется

Автор: Мария Лисицына
Теги: Испания, самолет, Air Canada
Материалы по теме
Air Canada оштрафовали за дискриминацию французского языка
Общество
Самолет Air Canada экстренно приземлился в Вашингтоне из-за дыма на борту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter