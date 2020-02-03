Самолет Air Canada вернется в Мадрид из-за частичного разрушения шасси

По данным испанского профсоюза пилотов, у Boeing 767 отвалился фрагмент шасси, который затем попал в двигатель самолета

Фото: Oscar del Pozo / AP

Самолет авиакомпании Air Canada готовится к аварийной посадке в аэропорту Мадрида, сообщает издание Pais. Информация также появилась на сайте издания El Mundo (по информации El Mundo, на борту 130 человек).

Борт вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вынужден был вернуться из-за технической неисправности. Как сообщает Reuters со ссылкой на союз пилотов Испании SEPLA, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

Пилоты вынуждены вырабатывать топливо, прежде чем совершить аварийную посадку. Это может занять около двух часов, сообщает Pais со ссылкой на источники в Enaire, агентстве по управлению воздушным движением в Испании и Западной Сахаре.

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