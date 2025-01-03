Еврокомиссар назвала проблему, ставшую для ЕС важнее энергетики

Из-за кризиса в энергетике власти Евросоюза уделяли мало внимания другой важнейшей проблеме, которая может выйти на первое место в ближайшее время, — дефициту воды в Европе, считает еврокомиссар Джессика Розуолл

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Европейский союз должен срочно решить проблему нехватки воды и найти новые способы финансирования работ по ремонту протекающих труб, заявила новый комиссар ЕС по окружающей среде Джессика Розуолл, сообщает Financial Times.

Она заявила изданию, что Брюссель долгое время уделял главное внимание проблемам энергетики, упустив из виду воду.

«Мы слишком мало говорили о воде, а говорили об энергоэффективности и энергии, энергии, энергии. Это, конечно, действительно важно, но вода также действительно важна, а у нас в Европе ее дефицит», — сказала она.

Она напомнила о нескольких засухах в Европе, которые привели не только к снижению урожая, но и к остановке движения водного транспорта по многим рекам из-за их обмеления.

Издание ссылается на исследование состояния водных ресурсов блока, опубликованное Европейским агентством по окружающей среде в октябре 2024 года, по которому от нехватки воды ежегодно страдает пятая часть территории ЕС и почти треть его населения.

Отвечая на вопрос, придется ли потребителям оплачивать более высокие счета за воду, Розуолл сказала, что это вопрос муниципалитетов, но добавила, что «нам нужно искать новые инновационные способы финансирования» труб и очистных сооружений.

Она также отметила, что в Евросоюзе действует много законов в области охраны природы, «которые, похоже, не согласуются друг с другом, они накладываются друг на друга, но не функционируют согласованно».

«Мы должны следить за тем, чтобы правила были как можно более простыми. Это будет нелегко», — резюмировала Розуолл.

В августе 2023 года FT писала о большом количестве европейских регионов, которые столкнулись с засухой и дефицитом воды. Проблема усугубляется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой политикой в этой области, написало тогда издание.

Количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросли» — примерно на 20% за период с 1976 по 2006 год — и продолжают расти. В то же время Институт мировых ресурсов (WRI) прогнозирует, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%, что на 16% выше прогноза McKinsey от 2009 года.

FT прогнозировала тогда усиление беспорядков на фоне «водного кризиса» и привела в пример беспорядки между фермерами во Франции и Испании — крупнейшими потребителями воды в Европе. «В ближайшие годы сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата, по-видимому, еще больше усугубит ситуацию», — говорится в статье.