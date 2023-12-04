Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Машков получил орден в день, когда был назначен председателем Союза театральных деятелей

Владимир Машков (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил худрука театра Олега Табакова Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Награду вручили за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

В 2019 году актера наградили орденом Почета, в 2010-м он получил звание народного артиста России.

4 декабря Машков стал председателем Союза театральных деятелей. Он был единственным кандидатом. За него проголосовали 176 делегатов, против — 20.

Остальные претенденты взяли самоотвод. Действующий председатель Александр Калягин выдвигал актера Александра Лазарева, но тот отказался, объяснив это тем, что получил предложение стать главным режиссером одного из столичных театров. Среди тех, кого выдвинули, также были директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и новый гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.