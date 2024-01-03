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Экс-мэра Жигулевска Александра Курылина объявили в международный розыск

Экс-мэр Жигулевска Александр Курылин объявлен в международный розыск
Александр Курылин
Александр Курылин (Фото: МВД России)

Бывший мэр города Жигулевска Самарской области (с 2008 по 2013 год) и основатель группы компаний «Тон-Авто» Александр Курылин объявлен в международный розыск, сообщает «Коммерсантъ».

В декабре 2023 года Курылин был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки в особо крупном размере по ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса, которая предусматривает в качестве максимального наказания 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере по отношению к сумме взятки.

Следователи считают, что он незаконно оказал услуги имущественного характера бывшему председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову. Курылин предоставил ему скидку на аренду автомобилей на сумму свыше 1 млн руб.

Ефанов получил от структуры «Тон-Авто» в аренду машину Toyota Sequoia. Будучи руководителем кассационного суда, Ефанов скрыл факт аренды автомобиля ценой до 10 млн руб. и не указал это в декларациях о доходах за 2019, 2020 и 2021 годы.

Проверкой деклараций занимались судьи Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС).

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Курылин покинул территорию России, его местонахождение неизвестно, отмечает издание.

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В мае 2023 года ВККС досрочно прекратила полномочия Александра Ефанова, его лишили первого квалификационного класса.

Тогда же председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что Курылин задумал дать ему взятку для прекращения проверки на предмет коррупции. Депутат отметил, что для этой цели Курылин «вступил в переговоры» с «неким юристом Дмитрием Мамонтовым», который пообещал ему, что «закроет все вопросы» с Хинштейном как с главным инициатором проверок и с сотрудниками областной прокуратуры. Свои услуги он оценил в €50 тыс.

По словам Хинштейна, Курылин передал в личное пользование Ефанову джип Toyota Sequoia за 10 млн руб. В связи с этим депутат и инициировал проверку. Курылин же обратился с заявлением в ФСБ о том, что €50 тыс. у него вымогают.

Красноярский районный суд приговорил Мамонтова к трем годам лишения свободы. Красноярский район находится на севере Самарской области, его административный центр — село Красный Яр.

Теги
международный розыск взятки заочное обвинение
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