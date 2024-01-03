Жителям 12 улиц Воронежа в разгар морозов отключили отопление

Мэрия Воронежа: отключено отопление и горячая вода в домах на 12 улицах города

В разгар сильных морозов в Воронеже не выдержала теплотрасса, власти решили провести срочный ремонт, для чего отключили горячую воду и теплоснабжение в домах на 12 улицах города

Фото: Управление ЖКХ Воронеж

Власти Воронежа для устранения аварии на теплотрассе отключили от отопления и горячего водоснабжения дома, расположенные на 12 улицах города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Воронежа.

По данным сайта Gismeteo, сегодня в Воронеже ожидается до 21 градуса мороза, днем 3 января в городе было минус 18 градусов ℃.

Городские власти планируют устранить последствия аварии в течение восьми часов.

«На время работ — ориентировочный срок устранения восемь часов — приостановлена подача горячей воды и отопления по улицам 20-летия Октября, Красноармейская, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Ф. Энгельса, Ворошилова, Кольцовская, Платонова», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал управления ЖКХ Воронежа сообщил, что в теплосети на улице 20-летия Октября был зафиксирован «высокий расход подпиточной воды». Было принято решение о срочной замене поврежденного участка трубопровода.

«Трубопровод перекрыт, в связи с серьезным диаметром на осушение потребуется время», — говорится в публикации.

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По данным телеграм-канала, теплосеть в этом районе изношена и в предыдущие годы проводили регулярную замену ее участков с установкой труб увеличенного диаметра для повышения надежности и качества теплоснабжения. При этом темпы таких работ ограничены сроками плановых отключений горячей воды, которые предприятия должны соблюдать.

Ранее МЧС предупредило, что регионы Центрального федерального округа 3 января ожидают морозы в 23–27 градусов ниже ноля, в некоторых областях столбики термометров опустятся до минус 35 градусов.