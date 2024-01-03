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МВД решило заменить в экзамене для мотоциклистов «парковку» на «колею»

МВД решило исключить из экзамена на права для мотоциклистов парковку
В экзамен для мотоциклистов вернется элемент, который был до 2016 года обязательным
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Упражнение «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места» будет исключено из экзамена при сдаче на права для мотоциклистов.

Об этом говорится в проекте приказа главы МВД Владимира Колокольцева, опубликованном для общественного обсуждения на федеральном портале проектов правовых актов.

Вместо этого упражнения МВД предложило ввести другое — «Проезд по «колейной доске».

«При выполнении упражнения № 1 «Проезд по «колейной доске» у кандидата в водители проверяются навыки управления мототранспортным средством путем выполнения маневра, предусмотренного подпунктом «б» пункта 13 Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в документе.

Этот пункт предусматривает проверку управления транспортным средством «на малой скорости в габаритном коридоре».

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В проекте говорится, что приказ должен вступить в силу 1 апреля 2024 года.

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До 2016 года упражнение «Колейная доска» было обязательным элементом практического экзамена на вождение мотоцикла, однако тогда его исключили из экзамена.

«Парковка» или «Гараж» предполагала, что сдающий экзамен должен остановиться, заглушить мотоцикл и спешится. Затем, двигаясь пешком рядом с мотоциклом, закатить его задним ходом на специальное парковочное место — «гараж». После этого нужно было запустить двигатель и выехать из «бокса».

Упражнение «Колейная доска» визуально выглядит очень просто — кандидат в водители должен проехать небольшой отрезок по линии (колее) шириной всего 25 см. Пересечение боковых ограничительных линий колесом мотоцикла не допускается. В нем необходимо продемонстрировать умение балансировать при движении на низкой скорости, не отклоняясь в стороны, не теряя равновесия и не касаясь ногами земли. В 0,5 м от линии «Стоп» необходимо остановить мотоцикл — это завершающая часть упражнения.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
МВД водительские права мотоциклисты
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