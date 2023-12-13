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Президент Гарварда сохранит пост после обвинений в антисемитизме

Президента Гарварда оставили на посту, несмотря на обвинения в антисемитизме
Клодин Гэй
Клодин Гэй (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Гарвардского университета Клодин Гэй сохранит пост, несмотря на обвинения со стороны американских конгрессменов в неспособности бороться со вспышками антисемитизма в академической среде после начала палестино-израильской войны. Об этом заявила Гарвардская корпорация — один из двух руководящих органов университета, который занимался рассмотрением вопроса об увольнении Гэй.

«Мы подтверждаем нашу поддержку тому, чтобы президент Гэй продолжила руководить Гарвардским университетом», — говорится в заявлении корпорации по итогам собрания, которое прошло накануне, 11 декабря.

В руководстве вуза отметили, что Гэй извинилась за свои показания в Конгрессе и пообещала усилить борьбу университета с антисемитизмом. The New York Times писала ранее, что ректор Гарварда во время слушаний в конгрессе уклонилась от прямого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев.

Гарвардская корпорация подчеркнула, что действия ХАМАС и антисемитические призывы должны быть «прямо и недвусмысленно» осуждены. «В Гарварде мы выступаем за открытый диалог и академическую свободу, и мы едины в нашей твердой вере в то, что призывы к насилию в отношении наших студентов и нарушения учебного процесса недопустимы», — добавили в руководстве университета.

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Элизабет Мэгилл

После начала войны между ХАМАС и Израилем в Гарвардском и Пенсильванском (Penn) университетах и Массачусетском технологическом институте (MIT) прошли студенческие пропалестинские акции. В Гарварде студенты опубликовали письмо с осуждением Израиля. После этого некоторые работодатели с Уолл-стрит потребовали список имен подписавших письмо, чтобы не брать этих студентов на работу. Кроме того, в районе университета ездил грузовик с рекламным щитом, на котором были имена и фото подписантов с надписью «Ведущие антисемиты Гарварда».

В декабре в конгрессе США прошли слушания, на которых Клодин Гэй, а также ее коллеги Элизабет Мэгилл из Penn и Салли Корнблат из MIT пытались прояснить, будут ли привлекать студентов к ответственности за антисемитские действия. После этого 74 американских конгрессмена потребовали отстранить ректоров от работы.

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В письме конгрессменов к руководству вузов говорилось, что «взрыв антисемитизма» в кампусах — это «провал университетского руководства». Объяснения ректоров, данные в ходе слушаний, законодатели расценили как «отвратительные».

После этого президент Penn Мэгилл подала в отставку.

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Гарвардский университет антисемитизм палестино-израильский конфликт США

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