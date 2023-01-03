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Аналитики назвали категории россиян, ожидающие самый высокий доход в году

«Работа.ру»: На самый высокий доход в 2023 году надеются мужчины из индустрии красоты
Жители российских городов рассказали, на какую зарплату они надеются в наступившем году. Ожидания мужчин и женщин сильно различаются, а самые смелые надежды оказались у сотрудников индустрии красоты
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В среднем россияне ожидают получать в 2023 году доход в размере 84 тыс. руб. в месяц, однако ожидания мужчин и женщин сильно отличаются, выяснили сервисы «Работа.ру» и «Подработка» в ходе совместного исследования (результат есть у РБК).

Мужчины в среднем ожидают получать 101,3 руб. в месяц, в то время как женщины — 68,8 тыс. руб.

Самый высокий доход ожидают мужчины, работающие в индустрии красоты, — 133 тыс. руб. Работники банковской и финансовой сфер рассчитывают получать 122 тыс. руб., а ожидаемый доход в сфере общественного питания сложился на уровне 113 тыс. руб.

При этом мужчины, занятые в области транспорта и логистики, рассчитывают, что будут получать 110,1 тыс. руб. в месяц. Замыкает пятерку лидеров по ожидаемым доходам направление по управлению персоналом с зарплатой 106 тыс. руб. в месяц.

Среди женщин на самый высокий доход также рассчитывают работницы индустрии красоты — 114, 4 тыс. руб. На втором месте среди женских зарплатных ожиданий — ИT-сфера с доходом 89 тыс. руб. Сотрудницы сферы юриспруденции ожидают получать 86,3 руб., управления персоналом — 85 тыс. руб., а бытовых услуг — 81 500 руб.

Исследование проходило в декабре 2022 года, в нем участвовали более 5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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В декабре 2022 года ФОМ в опросе «Ожидания от 2023» выяснил, что 45% россиян ждут от наступившего года улучшения ситуации. В конце 2021 года о таких надеждах на наступающий год сообщили только 39% участников опроса.

Пессимистично настроены по отношению к перспективам в 2023 году 9% граждан — они считают, что этот год для них будет хуже, чем 2022-й. И 28% респондентов уверены, что в новом году ничего не изменится.

Об ожидании каких изменений к лучшему рассказали россияне:

  • окончания спецоперации на Украине — 12%;
  • повышения зарплаты или пенсии, роста дохода — 10%;
  • здоровья родных — 4%;
  • найдут и поменяют работу — 3%;
  • изменится личная жизнь — 3%.

В 2021 году оптимистичный настрой был связан с ожиданием повышения зарплаты, надеждой на окончание пандемии и снятием ограничений.

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