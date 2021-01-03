Трамп назвал сильно преувеличенными данные по COVID-19 в США

Президент заявил, что методы подсчета Центров по контролю и предотвращению заболеваний «смехотворны» по сравнению с другими странами, даже при том, что последние нередко занижают и искажают статистику

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Данные о заболеваемости COVID-19 в США очень сильно преувеличены, а виноваты в этом методы подсчета числа заболевших и умерших, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), заявил президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные. «Если в чем-то сомневаетесь, то называете это COVID». Фейковые новости!» — написал президент.

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 млн случаев заболевания COVID-19, из этого количества 346,9 тыс. человек умерли. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 20,4 млн человек, умерли более 350,2 тыс.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отреагировал на публикацию Трампа, заявив, что количество заражений и смертей реально. «Зайдите в госпитали. Посмотрите, с чем столкнулись медработники. Это реально. Это не фейк», — подчеркнул Фаучи.