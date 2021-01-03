Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Трамп назвал сильно преувеличенными данные по COVID-19 в США Общество, 19:29 Медведчук назвал маразматическим трепом отказ Украины от «Спутника V» Политика, 19:17 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 19:13 Власти США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19 Общество, 18:41 Россиянки не попали в призеры гонки преследования на этапе «Тур де Ски» Спорт, 18:41 У побережья Аляски произошло мощное землетрясение Общество, 17:53 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 17:49 Власти Петербурга заявили об ожидании трех волн COVID-19 после праздников Общество, 17:28 В Красноярском крае загорелся склад Общество, 17:20 В Волгоградской области при прорыве трубы пострадали четыре человека Общество, 17:04 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 16:59 В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом Спорт, 16:58 Роспотребнадзор высказался о снятии ограничений для привитых от COVID-19 Общество, 16:49 Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента Вучича Политика, 16:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп назвал сильно преувеличенными данные по COVID-19 в США

Президент заявил, что методы подсчета Центров по контролю и предотвращению заболеваний «смехотворны» по сравнению с другими странами, даже при том, что последние нередко занижают и искажают статистику
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters

Данные о заболеваемости COVID-19 в США очень сильно преувеличены, а виноваты в этом методы подсчета числа заболевших и умерших, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), заявил президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные. «Если в чем-то сомневаетесь, то называете это COVID». Фейковые новости!» — написал президент.

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 млн случаев заболевания COVID-19, из этого количества 346,9 тыс. человек умерли. При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 20,4 млн человек, умерли более 350,2 тыс.

Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс.
Общество

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отреагировал на публикацию Трампа, заявив, что количество заражений и смертей реально. «Зайдите в госпитали. Посмотрите, с чем столкнулись медработники. Это реально. Это не фейк», — подчеркнул Фаучи.

В октябре Центры по контролю и предотвращению заболеваний опубликовали статью, в которой говорится, что смертность от коронавируса может быть выше, чем официальная статистика. Там уточнили, что речь идет о случаях с невыявленным коронавирусом или о тех, когда человек умер по другим причинам, но все же связанным с пандемией.

В США продолжается кампания вакцинации населения против коронавируса. Более 4 млн американцев уже сделали прививку препаратом компании Moderna или Pfizer/BioNTech. Всего по прививочным пунктам страны распределили 13 млн доз.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Автор
Мария Лисицына
коронавирус Дональд Трамп CDC
Материалы по теме
Власти США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19
Общество
Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 января
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter