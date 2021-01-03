Сергей Жигунов сообщил о выписке после перенесенного COVID-19

Сергей Жигунов (Фото: zhigunov_sergey / Instagram)

Актер Сергей Жигунов выписался из госпиталя в Ялте, где он проходил лечение после заражения коронавирусом. Об этом артист сообщил в Instagram.

«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные», — сообщил он.

Жигунов также выразил надежду на то, что образовавшихся у него антител хватит «хотя бы не полгода». «Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», — добавил актер.

О госпитализации Сергея Жигунова стало известно 28 декабря. Его поместили в ялтинский госпиталь для заразившихся коронавирусом, который развернут на базе ливадийской больницы. Комментируя болезнь, Жигунов сообщил, что у него пропало обоняние и вкусовые ощущения.

Сергею Жигунову накануне выписки исполнилось 58 лет. Он наиболее известен по фильмам «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Сердца трех», сериалу «Моя прекрасная няня».