СМИ сообщили о кратковременной остановке сердца у Ларри Кинга

На прошлой неделе тележурналист, по информации таблоида TMZ, перенес инфаркт, после которого у него на некоторое время остановилось сердце. Врачам удалось спасти Кинга, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии

Ларри Кинг (Фото: Albin Lohr-Jones / Bloomberg)

Американский тележурналист Ларри Кинг перенес инфаркт, об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает таблоид TMZ. Эту информацию подтверждают собеседники изданий People и Entertainment Tonight.

Приступ, по их данным, произошел в прошлый четверг, 25 апреля. У Кинга, по информации источников, в течение последних нескольких месяцев были проблемы с дыханием. На прошлой неделе он должен был отправиться в больницу для проверки, однако перед выходом у него случился инфаркт. После этого произошла кратковременная остановка сердца.

Журналиста оперативно госпитализировали. Его жизнь удалось спасти. Сейчас Ларри Кинг, отмечает TMZ, находится в отделении интенсивной терапии. По данным издания, он должен быть выписан в понедельник, 29 апреля.

«Сейчас он в порядке», — заверил источник People. Собеседник Entertainment Tonight, в свою очередь, пояснил, что врачи провели Кингу ангиопластику и установили несколько стентов.

В течение последних шести месяцев журналист, отмечает TMZ, неоднократно обращался к врачам по поводу проблем с дыханием, однако серьезных проблем в его организме медики не выявили.