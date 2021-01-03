В Израиле во время акции протеста пострадали несколько полицейских

Демонстранты требовали суда над полицейскими, которые, по их мнению, виновны в смерти подростка. В полиции сообщили о четырех раненых сотрудниках, сми сообщают о восьмерых травмированных. Не менее 20 протестующих задержали

Фото: Twitter полиции Израиля

В Иерусалиме несколько полицейских пострадали во время акции протеста, участники которой требуют расследования гибели подростка после ДТП с полицейским автомобилем.

Как сообщает израильская полиция в Twitter, несколько сотен протестующих собрались на улице Голды Меир, они бросали камни в полицейских, наносили ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре, перекрывали дороги. По меньшей мере, четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Как пишет Haaretz, в результате действий демонстрантов травмы получили восемь сотрудников полиции, 20 человек участников акции были задержаны. Times of Israel сообщает о семерых пострадавших из числа полицейских и как минимум двух десятках задержанных.

21 декабря в полицейские начали преследовать автомобиль молодых нарушителей, которые забрасывали камнями машины с палестинцами в Римониме — израильском поселении на западном берегу реки Иордан в нескольких километрах от Иерусалима.