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В Израиле во время акции протеста пострадали несколько полицейских

Демонстранты требовали суда над полицейскими, которые, по их мнению, виновны в смерти подростка. В полиции сообщили о четырех раненых сотрудниках, сми сообщают о восьмерых травмированных. Не менее 20 протестующих задержали
Фото: Twitter полиции Израиля
Фото: Twitter полиции Израиля

В Иерусалиме несколько полицейских пострадали во время акции протеста, участники которой требуют расследования гибели подростка после ДТП с полицейским автомобилем.

Как сообщает израильская полиция в Twitter, несколько сотен протестующих собрались на улице Голды Меир, они бросали камни в полицейских, наносили ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре, перекрывали дороги. По меньшей мере, четверо сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Как пишет Haaretz, в результате действий демонстрантов травмы получили восемь сотрудников полиции, 20 человек участников акции были задержаны. Times of Israel сообщает о семерых пострадавших из числа полицейских и как минимум двух десятках задержанных.

21 декабря в полицейские начали преследовать автомобиль молодых нарушителей, которые забрасывали камнями машины с палестинцами в Римониме — израильском поселении на западном берегу реки Иордан в нескольких километрах от Иерусалима.

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Как писали СМИ, полицейский автомобиль намеренно врезался в преследуемую машину, в результате чего та перевернулась. От полученных травм скончался 16-летний Ахувия Сандак, еще четверо его друзей получили повреждения разной степени тяжести.

После этого в Израиле начались акции протестов, в которых принимали участие, в основном, сторонники правых политических течений, в том числе множество подростков. Они называли смерть Сандака «полицейским убийством» и требовали от властей расследовать обстоятельства произошедшего и отдать под суд виновных стражей порядка.

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