В больнице умерла пострадавшая в ходе стрельбы на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики оказали ей всю возможную помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось, она умерла», — сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рекомендовали обратиться за комментарием к СК. РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.

Стрельба на Профсоюзной улице произошла накануне вечером. По данным СК, мужчина выстрелил в женщину не менее двух раз, после чего ее госпитализировали. Следователи разыскивают нападавшего, возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).