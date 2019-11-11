В двух штатах Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс ввели режим чрезвычайной ситуации, местных жителей попросили быть готовыми к эвакуации. Об этом сообщает Sky News, а также глава правительства Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян в своем Twitter.

Как следует из сообщения, опубликованного в Twitter региональной пожарной службы Нового Южного Уэльса, причиной введения режим ЧС стали сложные погодные условия в штате, затрудняющий борьбу с пожарами, стремительно распространяющимися вдоль побережья. По данным службы, сейчас в штате зафиксировали 64 пожара, 40 из которых пока не удалось локализовать.

Ранее в ведомстве сообщали, что в результате пожаров погибли два человека, разрушены более 100 зданий. Премьер-министр Австралии Скот Моррисон пообещал, что власти окажут помощь всем пострадавшим.