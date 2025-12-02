В Приамурье из недр похитили уголь на миллионы рублей
В Приамурье в результате межведомственной операции пресечена незаконная добыча полезных ископаемых, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.
Мероприятия проводились управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области при содействии Центра информационных технологий, связи и защиты информации областного управления ведомства, а также сотрудников Росгвардии.
«Полицейские выяснили, что группа «черных копателей» осуществляла незаконную добычу бурого угля марки 2Б. Злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения», — написала Волк.
Она сообщила, что на месте преступления правоохранители нашли специальную и грузовую технику, которую причастные к преступлению использовали для незаконного ведения промысла. Это экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также силовики изъяли значительное количество незаконно добытого бурого угля.
Проверки и экспертиза показали, что злоумышленники успели извлечь из недр более 18 тыс. кубометров угля. Предварительно, причиненный государству ущерб превышает 65 млн руб., сообщила Волк.
МВД завело уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). За это преступление предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили