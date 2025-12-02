 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Приамурье из недр похитили уголь на миллионы рублей

Волк: в Амурской области пресекли незаконную добычу угля
Предварительно, ущерб государству оценен в 65 млн руб. Следствие полагает, что злоумышленники незаконно добыли более 18 тыс. кубометров бурого угля марки 2Б, не имея лицензий и договоров

В Приамурье в результате межведомственной операции пресечена незаконная добыча полезных ископаемых, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Мероприятия проводились управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области при содействии Центра информационных технологий, связи и защиты информации областного управления ведомства, а также сотрудников Росгвардии.

«Полицейские выяснили, что группа «черных копателей» осуществляла незаконную добычу бурого угля марки 2Б. Злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения», — написала Волк.

Она сообщила, что на месте преступления правоохранители нашли специальную и грузовую технику, которую причастные к преступлению использовали для незаконного ведения промысла. Это экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также силовики изъяли значительное количество незаконно добытого бурого угля.

Проверки и экспертиза показали, что злоумышленники успели извлечь из недр более 18 тыс. кубометров угля. Предварительно, причиненный государству ущерб превышает 65 млн руб., сообщила Волк.

МВД завело уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). За это преступление предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Амурская область кража уголь добыча угля Ирина Волк уголовное дело
