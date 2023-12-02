Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов

Герой Советского Союза, участник войны в Афганистане, генерал-майор в отставке Александр Солуянов скончался на 70-м году жизни

Александр Солуянов (Фото: Mihenator / wikipedia.org)

На 70-м году жизни умер Герой Советского Союза, участник войны в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Солуянов. Об этом ТАСС сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев. Солуянов был героем песни группы «Любэ» «Батяня-комбат».

РБК направил запрос в «Союз десантников России».

Генерал родился 19 декабря 1953 года в селе Пономаревка Оренбургской области. В 1975 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. От командира взвода школы прапорщиков Солуянов дослужился до командира 105-й воздушно-десантной дивизии. За время службы он в разные годы был командиром парашютно-десантного батальона 328-го парашютно-десантного полка, командиром 387-го отдельного учебного парашютно-десантного полка, начальником штаба 105-й воздушно-десантной дивизии, а потом и ее командиром. Дивизией генерал командовал с 1992 по 1993 год. В 1995 году он был уволен в запас.

С 1982 по 1984 год Солуянов командовал батальоном 350-го парашютно-десантного полка в Афганистане. В 1984 году он получил звание Героя Советского Союза «за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм».

В середине 1990-х годов режиссер Никита Михалков решил снять клип для песни «Комбат» группы «Любэ» и позвал Солуянова на роль «Батяни-комбата». В феврале этого года генерал рассказывал в интервью aif.ru о съемках. «Были съемки в Новороссийской дивизии, но до монтажа дело не дошло — Никите Сергеевичу пришлось переключиться на фильм «Сибирский цирюльник». Я был этому только рад. Образ комбата-батяни должен остаться собирательным. Сколько достойных офицеров было и в Афгане, и в Чечне. И сейчас, во время СВО!» — говорил Солуянов.

В Афганистане Солуянов лично участвовал в 70 операциях, в том числе в Пандж­шерском ущелье, где с бойцами взял господствующую высоту, писал aif.ru. Сослуживцы потом рассказывали, что комбат всегда шел впереди бойцов, хотя по рангу ему это не полагается. «Если ты сам, идя в бой, не готов умереть, это чувствуют подчиненные, и любая задача ставится под сомнение», — отмечал генерал.

Старший сын Солуянова — тоже десантник. Он принимал участие в военных действиях на Украине, сообщало издание.