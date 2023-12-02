Суд арестовал нового фигуранта по делу генерала ФТС о взятках

Предприниматель Галлямов собирался дать взятку руководству таможни в Шереметьево, задержанный в марте генерал ФТС Беглов должен был стать посредником. Его ранее обвинили в получении взятки почти на 4 млн руб. вместе с подчиненным

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По уголовному делу о взяточничестве против замначальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Александра Беглова арестовали нового фигуранта — главу компании «Авиаброкер» Станислава Галлямова, сообщает «Коммерсантъ».

Решение вынес Басманный суд Москвы. В карточке дела сказано, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено 30 ноября. Галлямов проходит по делу, возбужденному по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере). Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

Как пишет «Ъ», Галлямова задержали 29 ноября. По данным издания, задержанный в марте этого года Беглов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и раскрыл информацию о нескольких коррупционных эпизодах, среди которых оказалась и взятка от Галлямова. Он планировал дать ее и. о. замначальника Шереметьевской таможни (сам предприниматель ранее работал в таможне, в том числе и этой), чтобы были внесены изменения в таможенные декларации одной из компаний, которая располагается в аэропорту. Беглов, как считает следствие, должен был стать посредником в передаче взятки. Поэтому ему инкриминируют нарушение по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

Адвокат Галлямова на суде сообщил, что его подзащитный дал показания и полностью признал вину. Юрист просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, но суд выбрал позицию стороны обвинения и арестовал предпринимателя до 28 января 2024 года.

Вместе с Бегловым в марте был арестован начальник центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев. В отношении него завели дело по ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), а против Беглова — по ч. 6 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве).

По данным источников газеты, в их деле идет речь о взятке в 3,8 млн руб. за устранение проблем, которые возникли у предпринимателей при растаможивании привезенных товаров. Взяткодателем следствие считает предпринимателя Артема Бережного, посредником — бизнесмена Дмитрия Красногорского.